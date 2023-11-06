رئيس حزب إسرائيل بيتنا: نتنياهو يمثل خطرًا لأمن إسرائيل

كتبت- سلمى سمير:

صرح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يمثل خطرًا لأمن إسرائيل، وذلك من خلال تنصله من مسؤولية الإخفاق وإلقائها على قادة أجهزة الأمن.

وفي وقت سابق صرح نتنياهو، أنه مسؤولية التنبؤ بهجوم الـ7 من أكتوبر يقع على عاتق أجهزة الأمن الإسرائيلية، الأمر الذي دفع بردود الفعل الناقدة تجاه نتنياهو، الذي سارع بحذف منشوره من على موقع "إكس" تويتر سابقًا.

وفي وقت سابق ندد عضو الكنيست الإسرائيلي المعارض عوفر كسيف، بتصرف الحكومة الإسرائيلية الحالية حيال الوضع في قطاع غزة، مناديًا بضرورة رحيل بينيامين نتنياهو بشكل عاجل على رأس حكومته.

ووصف عوفير الحكومة الحالية بـ "الدموية" مطالبًا برحيلها باعتبار الأمر مسألة حياة أو موت في ظل إصرار الحكومة المتطرفة على الاستمرار في عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك حسبما صرح عوفر لموقع "سكاي نيوز