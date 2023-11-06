حماس: تصريحات الوزير الإسرائيلي اعتراف بامتلاك الاحتلال لقنبلة نووية

(مصراوي)

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الاثنين، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، عن قصف غزة بقنبلة النووية يمثل اعترافا صريحا بامتلاك الاحتلال لقنبلة نووية.



وتسآل حمدان عن الموقف الأمريكي وموقف الاتحاد الأوروبي من تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو عن قصف غزة بقنبلة نووية، مفيدًا أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى 35 ألف طن من المتفجرات على غزة وهو ما يفوق استخدام قنبلة نووية.

وقال حمدان إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول وجود نفق في أحد المستشفيات هو محض افتراء، مشيرًا إلى سعي الاحتلال يسعى لتدمير القطاع الطبي من أجل تهجير شعب غزة عن أرضه.



وأفاد حمدان، أن غالبية مستشفيات قطاع غزة تقوم على تمويل دولي ولا يمكن أن تتحول لمراكز عسكرية، محذرًا من بدء تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لتهديداته باستهداف المنشآت الطبية وارتكاب مجازر بها.



وتحدث حمدان عن عدم معقولية مزاعم الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام المستشفيات كمنصات إطلاق للصواريخ.

وفند القيادي في حماس، التسجيلات الصوتية التي بثها المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري، واصفًا إياها بـ "الوهمية والمفبركة".

وأشار حمدان إلى مواصلة الاحتلال لسياسة الكذب والافتراء بهدف تغطية فشله الاستخباري والعسكري على الأرض.



ودعا حمدان الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للتحقيق ومتابعة العمل في مستشفيات غزة.

وندد القيادي في حماس باستخدام الاحتلال للممرات الآمنة ككمين يستهدف بها المدنيين، قائلًا إن الاحتلال يوزع المنشورات لإجلاء السكان ثم يقصف سياراتهم.



وصرح حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي شن أمس أكبر مجزرة في تاريخ الاحتلال حيث سقط 1500 شهيد وجريح.



وأكد حمدان على عدم سماح حركة حماس للولايات المتحدة بـ"إيجاد قيادة على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال وشعبنا لن يقبل بالوصاية" في إشارة لحديث وزير الخارجية الأمريكي عن مستقبل غزة بدون حركة حماس.

وقال القيادي في حماس، إن كل مسعى لعزل المقاومة أو عزل حماس سيبوء بالفشل، مؤكدًا "سنظل حتى تتحر أراضينا".

واختتم حمدان بيانه بالقول "ستظل المقاومة شوكة في حلق الاحتلال وغزة ستكون مقبرة للطغاة"، وأضاف "لا مجال أمام المقاومة إلا الانتصار ولا مجال لنتنياهو وجيشه إلا الهزيمة".