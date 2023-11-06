بعد زيارة غير معلنة لرام الله.. وزير الخارجية الأمريكي في تركيا

كتبت- سلمى سمير:

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، ضمن جولة يقوم بها المسؤول الأمريكي في المنطقة لبحث التطورات في قطاع غزة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية اليوم عن مصادر دبلوماسية تركية، أن فيدان اتفق مع نظيره الأمريكي على ضرورة عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين في غزة وضرورة إيصال المساعدات.

وتأتي زيارة بلينكن للمنطقة في الوقت الذي وصل فيه رئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، الذي سبق له وشغل منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، مساء أمس إلى تل أبيب والتقى رئيس الموساد الإسرائيلي، كذلك من المقرر أيضًا أن يلتقي نتنياهو اليوم.



وخلال زيارته للمنطقة أدلى بلينكن بعدة تصريحات للجانب الفلسطيني والإسرائيلي، فمن ناحية ندد بهجمات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، الأمر الذي رحب به عباس قائلًا إن على أتم الاستعداد للمشاركة في إدارة قطاع غزة حال تم عزل حركة حماس، وذلك خلال اجتماعهما أمس في رام الله في زيارة غير معلنة للوزير الأمريكي.

وفي الوقت الذي صرح فيه بلينكن اليوم أن واشنطن قلقة حيال العدد الكبير من الضحايا في قطاع غزة وأنه الإدارة الأمريكية ستتحدث مع إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين لكنه مع ذلك أكد على حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات، في تماش واضح مع تصريحات بلينكن المعتادة منذ بداية الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر، والتي سارع بعدها الوزير الأمريكي لزيارة إسرائيل لإظهار التضامن قائلًا "لقد جئت إلى هنا بصفتي يهودي".

وترى "بي بي سي" أن الخطاب الأمريكي لم يشهد أي تغيير منذ بداية الحرب، مع استمرار رغبة الإدارة الأمريكية في ردع إيران وجميع حلفائها في المنطقة.