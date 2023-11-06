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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 1022 شخصًا

03:18 م الإثنين 06 نوفمبر 2023

مجازر الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1022 شهيدًا.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدًا.

وصرح القدرة أن المنظومة الصحية المنهارة في غزة باتت عاجز تمامًا عن إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

ودعا القدرة إلى توفير ممر إنساني آمن وعاجل لإدخال المستلزمات الطبية والوقود وخروج الجرحى.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، بتوفير الطعام وباقي مقومات الحياة للطواقم الطبية العاملة في المستشفيات.

وناشدت وزارة الصحة في غزة، الأمم المتحدة وشعوب العالم بالتحرك فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة في غزة غزة

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