فايننشال تايمز: الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حالة كساد بسبب الحرب

كتبت- سلمى سمير:

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حالة من الكساد بسبب الحرب في قطاع قطاع غزة.

ونقلت "فايننشال تايمز" نقلًا عن بيانات مالية أن حالة الركود الاقتصادي التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي شبيهة بما حدث وقت جائحة كورونا.

وصرحت شركات إسرائيلية للصحيفة الأمريكية، أن مئات الشركات باتت مهددة بالإفلاس جراء عدم إيفاء الحكومة الإسرائيلية بوعودها بتقديم دعم مالي لهم.

وقالت رابطة المصنعين بإسرائيل، اليوم إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عن شعبها، مشيرة للخسائر الفادحة وصدمات مالية يواجهها كثيرون لم يتم تعويضهم.