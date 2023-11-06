وسائل إعلام: انقطاع الكهرباء في المستشفى الإندونيسي

كتبت- سلمى سمير:

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، أن الكهرباء انقطعت عن المستشفى الإندونيسي بسبب توقف المولدات عقب نفاد الوقود.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس من اقتراب توقف المولدات الفرعية في المستشفى الإندونيسي والشفاء بسبب نفاد الوقود، ويأتي ذلك بعد توقف المولدات الرئيسية في المستشفيان عقب تحذيرات المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة من كارثة في القطاع الصحي جراء نفاد الوقود.

ونبهت وزارة الصحة في قطاع غزة الأسبوع الماضي من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في أكبر مستشفيات القطاع مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بسبب الوقود واللذان توقفا بعدها بيومين، وظلت المستشفى الإندونيسي والشفاء يعتمدان حاليا على المولدات الفرعية لتشغيل الخدمات الطبية الحيوية كغرفة العناية المركزة وغرف العمليات.