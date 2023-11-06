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BBC

الإعلام الحكومي في غزة: الساعات القادمة ستكشف تفاصيل الاحتلال الليلة الماضية

12:39 م الإثنين 06 نوفمبر 2023

مجازر الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن الإعلام الحكومي بقطاع غزة، اليوم الاثنين تلقيه عشرات البلاغات الليلة الماضية حول عشرات الجثامين لشهداء بالشوارع ممن حاولوا التوجه للممر الآمن الذي أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي القصف الإسرائيلي تعمد استهداف جميع المستشفيات في قطاع غزة الليلة الماضية.

وتحدث المكتب عن اتباع الاحتلال لسياسة قصف وتشريد المدنيين من خلال قصف المخابز وكل مصادر المياه والطاقة الشمسية في القطاع.

وأشار المكتب إلى أن الساعات القادمة ستكشف تفاصيل المجازر التي ارتكبها الاحتلال الليلة الماضية.

وأكد المكتب على عدم ثقته في وعود الاحتلال بشأن نقل الجرحى لمصر، مشددًا على ضرورة مصاحبة الصليب الأحمر لأي قافلة لنقل الجرحى إلى معبر رفح.

الاحتلال الإسرائيلي غزة قصف الاحتلال الإسرائيلي

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