رئيس وزراء فلسطين: نتنياهو يبرر المجازر في غزة مستشهدا بنصوص من التوراة

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبرر القتل والمجازر والإبادة الجماعية في غزة مستشهدا بنصوص من التوراة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن وزير التراث الإسرائيلي لم يكتف بعدد الشهداء والجرحى والمشردين وأراد أن يرى هيروشيما جديدة في غزة، مطالبا بسرعة التحرك لوقف العدوان ضد شعبنا.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أمر باعتقال المجرمين المسؤولين عن الجرائم التي تشهدها غزة، موجها التحية للدول التي سحبت سفراءها من إسرائيل وندعو البقية لرفع صوتها ضد جرائم الاحتلال.