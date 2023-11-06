حماس تكذب رواية الاحتلال حول استخدام المقاومة للمستشفيات

كتبت- سلمى سمير:



دعت حركة حماس، اليوم الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة لزيارة مستشفيات قطاع غزة للتحقق من رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي حول استخدامها مواقع للمقاومة الفلسطينية.

وكذبت حماس في بيان لها، رواية المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام كتائب القسام مستشفيات القطاع كمراكز لها، قائلة إن ادعاءات الاحتلال كلها كذب وفبركات إعلامية مفضوحة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري في بيان له أمس، أن مقر قيادة حركة حماس يتواجد تحت مستشفى الشفاء.

يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه مدير مستشفى النجار في رفح بقطاع غزة، اليوم، من عمد الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المستشفيات لإسقاط أكبر عدد من الشهداء.