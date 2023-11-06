إيران: المساعدات الأمريكية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين

مصراوي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن المساعدات الأمريكية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين.

وأضاف رئيسي، أن حديث واشنطن عن مساعدة الفلسطينيين ومساعيها لوقف إطلاق النار ادعاءات كاذبة، مطالبا بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإعلان وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن تصريحات وزير إسرائيلي بشأن استخدام قنبلة نووية في غزة دليل فشل الكيان أمام المقاومة، مضيفا أنه على مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية نزع سلاح إسرائيل النووي فورا.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن توسيع رقعة الحرب في المنطقة وارد بالنظر لحجم الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومواصلة خطواته لزعزعة الاستقرار.

وأوضحت الخارجية، إذا واصل الكيان الصهيوني جرائمه ففصائل المقاومة في المنطقة ستتدخل بشكل أكثر جدية، موضحة أنه لا يمكن أن تكون أمريكا غير راغبة في توسيع رقعة الحرب في المنطقة وهي تقدم كل الدعم للكيان الصهيوني.