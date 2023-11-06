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BBC

بالفيديو.. سقوط صاروخ إسرائيلي من القبة الحديدية على مبنى في تل أبيب

02:16 ص الإثنين 06 نوفمبر 2023

منظومة القبة الحديدية

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مصراوي

سقط صاروخ إسرائيلي اعتراضي (مضاد) من القبة الحديدية على منطقة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، وفقا لما ذكره مراسل قناة الجزيرة مباشر.

وفي وقت سابق، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ عدة أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية على تل أبيب ورمات غان وبيتاح تكفا.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مبنى في بيتاح تكفا أصيب إصابة مباشرة بصاروخ أُطلق من قطاع غزة.

ودوّت صافرات الإنذار في تل أبيب وعدد من المدن والبلدات في إسرائيل بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة من القطاع، في إطار معركة طوفان الأقصى.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بيان قصف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردًا على المجازر بحق المدنيين، كما أعلنت قصف مغتصبة “سديروت” برشقة صاروخية، وفق أحد بياناتها.

ويقول جيش الاحتلال إن منظومة القبة الحديدية تعمل من خلال رادارات بالغة الحساسية، ترصد الصاروخ الذي يطلق على إسرائيل حال إطلاقه وتتمتع بالقدرة على معرفة اتجاهه ومكان ووقت سقوطه.

القبة الحديدية صاروخ تل أبيب

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