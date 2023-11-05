نيويورك تايمز: تقديرات أمريكا لعدد ضحايا قصف إسرائيل مشابهة لما تعلنه الصحة الفلسطينية

مصراوي

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن تقديرات واشنطن لعدد ضحايا قصف إسرائيل مشابهة لما تعلنه وزارة الصحة في غزة.

وتابعت صحيفة نيويورك تايمز، أن "إسرائيل سعت لنقل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين من غزة إلى مصر بشكل مؤقت طيلة فترة حربها مع حركة حماس".

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز، أن "دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، رفضت خطة إسرائيلية لنقل مئات آلاف النازحين من قطاع غزة إلى مصر بشكل مؤقت".

وجدّدت مصر تمسكها برفض أي خطط لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، مشددة على رفضها "تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار".