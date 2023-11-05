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BBC

نيويورك تايمز: إسرائيل سعت لنقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى مصر بشكل مؤقت

11:05 م الأحد 05 نوفمبر 2023

نازحون من قطاع غزة

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مصراوي
قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن "إسرائيل سعت لنقل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين من غزة إلى مصر بشكل مؤقت طيلة فترة حربها مع حركة حماس"
وتابعت صحيفة نيويورك تايمز، أن "دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، رفضت خطة إسرائيلية لنقل مئات آلاف النازحين من قطاع غزة إلى مصر بشكل مؤقت"
وجدّدت مصر تمسكها برفض أي خطط لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، مشددة على رفضها "تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار".

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