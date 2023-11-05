البوارج الامريكية في البحر الأحمر ترصد دفعة من الصواريخ أُطلقت من اليمن

مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الأحد، عن مصادر إعلامية قولهم إن البوارج الأمريكية في البحر الأحمر رصدت دفعة من الصواريخ الباليستية أطلقت من اليمن تجاه فلسطين المحتلة.

وكان المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية، قال الخميس الماضي، إن جميع البوارج الأمريكية والإسرائيلية في مرمى صواريخها.

ونقلت وكالة "شمس نيوز " الفلسطينية، عن وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد بأن السفن المرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر لم تعد بمأمن من هجمات الحوثيين في اليمن.

سبق وأن نقلت شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، إن صاروخا مداه 2000 كم أُطلق من اليمن، مؤكدة أنه لم يهدد السفن البحرية الأمريكية.