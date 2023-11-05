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BBC

البوارج الامريكية في البحر الأحمر ترصد دفعة من الصواريخ أُطلقت من اليمن

09:41 م الأحد 05 نوفمبر 2023

البوارج الامريكية في البحر الأحمر ترصد دفعة من الص

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مصراوي
نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الأحد، عن مصادر إعلامية قولهم إن البوارج الأمريكية في البحر الأحمر رصدت دفعة من الصواريخ الباليستية أطلقت من اليمن تجاه فلسطين المحتلة.
وكان المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية، قال الخميس الماضي، إن جميع البوارج الأمريكية والإسرائيلية في مرمى صواريخها.
ونقلت وكالة "شمس نيوز " الفلسطينية، عن وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد بأن السفن المرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر لم تعد بمأمن من هجمات الحوثيين في اليمن.
سبق وأن نقلت شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، إن صاروخا مداه 2000 كم أُطلق من اليمن، مؤكدة أنه لم يهدد السفن البحرية الأمريكية.

اطلاق صواريخ اليمن البوارج الأمريكية البحر الأحمر

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