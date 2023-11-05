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BBC

وزير الخارجية الأمريكي: الهدنة الإنسانية في غزة قد تعزز فرص إعادة الأسرى

08:38 م الأحد 05 نوفمبر 2023

انتوني بلينكن

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مصراوي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: لا نريد مواجهة مع إيران وفي نفس الوقت سنتخذ كل ما يلزم لحماية قواتنا والمدنيين الأمريكيين من المهم أن نبعث برسالة واضحة للغاية بشأن التهديدات للعسكريين الأمريكيين مفادها "لا تفعلوا ذلك".
وتابع وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، " أن الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق وضد مصالحه"
ولفت بلينكن إلى أن ما يجري في غزة عملية مستمرة ويجب أن تقود أي هدنة إلى تحرير الأسرى، الهدنة الإنسانية قد تعزز فرص إعادة الأسرى ، فنحن نركز على إعادتهم من قطاع غزة"
وأوضح أن أمريكا "نعمل على زيادة عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى غزة، وتعمل بجد لضمان عدم امتداد الصراع خارج غزة "
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "السلطة الفلسطينية تعمل ما يلزم لمنع امتداد الصراع إلى الضفة الغربية".

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