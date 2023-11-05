لبنان: استهداف العدو للمدنيين واستشهاد 4 بينهم 3 أطفال جريمة نكراء



مصراوي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليومالأحد، إن استهداف العدو للمدنيين الفلسطينيين واستشهاد 4 من بينهم 3 أطفال جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال.

وأكد ميقاتي أن هذه الجريمة برسم من يطالبون بالتهدئة،وفي المقابل يتغاضون عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق لبنان.

وأشار ميقاتي إلى أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، لافتا إلى أنها ستكون مدار متابعة من قبل الحكومة اللبنانية عبر اتصالات دولية وتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت قبل قليل، سيارة في منطقة عيترون جنوب لبنان، تابعة الصحفي والخبير في الشأن الروسي سمير أيوب.

ووفقا للصحفي اللبناني وسام نبهان في حديثه لمصراوي،فإنّ السيارة كان بداخلها 3 أطفال، وامرأتين.

وبحسب الصحفي اللبناني وسام نبهان، فإنه وتحديدًا في منطقة غدماثا بين بلدتي عيترون وعيناتا، حيث كانت سيارتين تسيران على الطريق،الأولى كان بداخلها الصحفي سمير أيوب وزوجته، والثانية تمشي خلفها وهي التي تم استهدافها وتقودها هدى حجازي "ابنة أخت سمير"، وبرفقتها والدتها وبناتها الثلاثة.

وذكر الصحفي اللبناني، فإن الاستهداف نتج عنه إصابة الصحفي سمير أيوب وزوجته بإصابات طفيفة، بينما أصيبت ابنة شقيقته بإصابات خطيرة،واستشهاد والدتها وبناتها الثلاثة.

ووفقا للصحفي اللبناني، فإنّ أسماء الشهداء جاءت كالتالي : "سميرة عبد الحسين ايوب، ريماس محمود شور ١٤ سنة، تالين محمود شور١٢ سنة، ليان محمود شور ١٠ سنوات".

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ طائرة مسيرة تابعةللاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة، زاعمة أنّها كانت تقل 3 مسلحين حاولوا إطلاقالنار من لبنان على إسرائيل.