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إعلام عبري: إطلاق 10 صواريخ من لبنان على مستوطنة كريات شمونة

07:57 م الأحد 05 نوفمبر 2023

إطلاق 10 صواريخ من لبنان أرشيفية

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مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية، إن 10صواريخ أطلقت من لبنان، سقطت بشكل مباشر في مستوطنة كريات شمونة.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فإنّ حزب الله استهدف مستوطنة كريات شمونة بصواريخ "جراد".

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، قنابل إنارة شمال فلسطين المحتلة، خشية أن يكون إطلاق الصواريخ للتغطية على عملية تسلل.

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الفرقة 36 مدرعات وصلت إلى ساحل البحر في مدينة غزة.

وأعلن الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، بعد قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مجددًا في قطاع غزة، بسبب تعرض المسارات الرئيسية للفصل مجددا من الجانب الإسرائيلي.

وتوقفت المولدات الرئيسية داخل المستشفى الإندونيسي نهاية الأسبوع بسبب نفاد الوقود وأصبحت تعمل على المولدات الفرعية لتشغيل الخدمات الحيوية داخل المستشفى كغرف العناية المركزة والعمليات.

وحذرت وزارة الصحة سابقًا قبل توقف المولدات داخل المستشفى الإندونيسي والشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة، من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات، ثم أشارت أمس إلى أن المولدات الفرعية ستتوقف خلال أيام.

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