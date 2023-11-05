الحكومة الفلسطينية: مخططات الاحتلال للتهجير لن تنجح وشعبنا لن يتزحزح

مصراوي

قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، إن "مخططات الاحتلال للتهجير لن تنجح وشعبنا لن يتزحزح".

وتابع المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "نضع مسؤولية حماية المستشفيات لا سيما الشفاء على عاتق الجهات الدولية بما فيها الأمم المتحدة"

ولفت معروف إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين الذين استخدموا الممر الآمن الذي تحدث عنه"، فهو يعمل على إخراج أهالي القطاع من أرضهم بغير رجعة.

وأوضح أن "التسجيلات التي بثها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم للمستشفى الإندونيسي قديمة ومفبركة، لترويج ادعاءاته بشأن مستشفيات غزة".

وأعلن معروف عن "جاهزيتهم لاستقبال وفود من أي جهة دولية لتفنيد مزاعم الاحتلال بشأن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية"، فإن الاحتلال ينشر الأكاذيب لتبرير ضرب المستشفيات في القطاع.

وأكد المتحدث الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال يمنع نزوح أي شخص من الجرحى والمرضى من شمال القطاع لجنوبه لليوم الثالث على التوالي.