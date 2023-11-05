الحكومة الفلسطينية: الاحتلال بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات قطاع غزة

مصراوي

قال سلامة معروف المتحدث باسم الإعلام الحكومي في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ينشر الأكاذيب لتبرير ضرب المستشفيات في القطاع"

وتابع المتحدث باسم الإعلام الحكومي في غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "القطاع يتعرض لقصف مكثف استهدف محيط المستشفيات"

ولفت معروف إلى أن "جيش الاحتلال بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات قطاع غزة، فإن عدوان الاحتلال يستهدف المدنيين في القطاع وليس حركة حماس"

وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من 27 ألف طن على المدنيين في القطاع، موضحًا أن الاحتلال يمارس التجويع والعقاب الجماعي والتطهير العرقي"

وأوضح أن كل "الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة استهدفت محيط مستشفيات غزة، فقد جعل من جميع أنحاء القطاع مسرحا لعملياته"