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BBC

انقطاع جديد للإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

06:54 م الأحد 05 نوفمبر 2023

غزة

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مصراوي
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مجددًا في قطاع غزة، بسبب تعرض المسارات الرئيسية للفصل مجددا من الجانب الإسرائيلي.
وتوقفت المولدات الرئيسية داخل المستشفى الإندونيسي نهاية الأسبوع بسبب نفاد الوقود وأصبحت تعمل على المولدات الفرعية لتشغيل الخدمات الحيوية داخل المستشفى كغرف العناية المركزة والعمليات.
وحذرت وزارة الصحة سابقًا قبل توقف المولدات داخل المستشفى الإندونيسي والشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة، من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات، ثم أشارت أمس إلى أن المولدات الفرعية ستتوقف خلال أيام.

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