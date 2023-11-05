الحكومة الفلسطينية: الهلال الأحمر أبلغنا رفض الاحتلال إخراج الجرحى للعلاج

مصراوي

قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن " الاحتلال يستهدف المستشفيات ويرتكب المجازر في القطاع"

وتابع معروف خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم الأحد، "المجتمع الدولي تقبل استهداف المستشفيات بغزة ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنعه"

ولفت إلى أن الاحتلال يستخدم الأكاذيب ليهيء المناخ لقصف المستشفيات، موضحًا أن الصليب الأحمر أبلغنا رفض الاحتلال إخراج الجرحى للعلاج

أشارت وسائل إعلام، اليوم الأحد، لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وتوقفت المولدات الرئيسية داخل المستشفى الإندونيسي نهاية الأسبوع بسبب نفاد الوقود وأصبحت تعمل على المولدات الفرعية لتشغيل الخدمات الحيوية داخل المستشفى كغرف العناية المركزة والعمليات.

وحذرت وزارة الصحة سابقًا قبل توقف المولدات داخل المستشفى الإندونيسي والشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة، من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات، ثم أشارت أمس إلى أن المولدات الفرعية ستتوقف خلال أيام.