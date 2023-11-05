وزارة الداخلية في غزة: نعمل على تأمين جميع المستشفيات في غزة

(مصراوي)

صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن أجهزة الوزارة تعمل على تأمين جميع المستشفيات في القطاع بعد تحولها إلى مراكز إيواء للنازحين.

وأفاد المتحدث باسم الداخلية في غزة، أن الوزارة لديها 37230 شخص ما بين شهيد وجريح ومفقود جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكد المتحدث باسم الداخلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على استهداف المرافق بهدف تهجير المواطنين من شمال غزة ومدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري أن مقر قيادة حركة حماس تحت مستشفى الشفاء.

وقال المتحدث باسم داخلية غزة، إن وسائل الإعلام أصبحت عاجزة عن نقل جرائم الاحتلال جراء صعوبة أداء الصحفيين لمهامهم من استهداف وغيره، مشيرًا إلى إلقاء الاحتلال الإسرائيلي عشرات قنابل الفسفور على مخيم الشاطئ بقطاع غزة.