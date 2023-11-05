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BBC

الاحتلال: مقر قيادة حماس تحت مستشفى الشفاء

04:16 م الأحد 05 نوفمبر 2023

مستشفى الشفاء في غزة

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كتبت- سلمى سمير:

حمل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، اليوم الأحد، حركة حماس مسؤولية الحفاظ على أرواح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال هجاري في بيان صحفي، إن حرب الجيش الإسرائيلي مع حركة حماس وليست مع المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن حماس قامت بمنع المدنيين ومحاصرتهم عندما طلب منهم الجيش الإسرائيلي التوجه لجنوب قطاع غزة لتفادي القصف.

واتهم هجاري حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية، قائلًا إن حماس ضعيفة دون استخدام المدنيين التي تمنعهم من الخروج".

وعم هجاري أن مقر قيادة حركة حماس تحت مستشفى الشفاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حماس تهاجم قوات الجيش الإسرائيلي بهدف منعهم من فتح ممر إنساني.

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