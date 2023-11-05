عباس لبلينكن: نحذر من تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة أو القدس

كتبت- سلمى سمير:

ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، بالهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر، واصفًا إياها بـ "حربُ إبادة جماعية لا تراعي قواعد القانون الدولي".

وطالب رئيس السلطة الفلسطينية، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالعمل الفوري على وقف الحرب، محذرًا من مغبة تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة أو القدس.

وخلال اجتماعه ببلينكن في زيارته الغير معلنة إلى رام الله، قال عباس إن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الحلول العسكرية لن تجلب الأمن لإسرائيل.



وأيد بلينكن تصريحات عباس حول التهجير القسري للفلسطينيين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر.

وبحسب ميلر ناقش الجانبان مسألة وقف هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع أعمال عنف تسببت باستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين منذ بدء أحداث عملية "طوفان الأقصى".

وأكد عباس على ضرورة فتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية والوقود للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في غزة.