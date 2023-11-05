وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9770 شخص

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 9770 شهيدًا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أنه من بين إجمالي الشهداء 4800 طفلًا و2550 سيدة، مشيرًا إلى ممارسة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة وتطهير عرقي منذ 30 يومًا.

وأفاد القدرة أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 24 مجزرة استشهد على إثرها 243 شخصًا، منوهًا أنه يوجد 70% من إجمالي الشهداء من الأطفال والنساء.

وتحدث القدرة في مؤتمر صحفي عن كارثية الوضع الصحي في قطاع غزة، قائلًا إن المستشفيات عاجزة تمامًا عن تقديم الخدمات الصحية وأمامها ساعات فقط حتى تتوقف بشكل تام.



وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة جميع الأطراف المعنية بضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات على رأسها الوقود، مكذبًا رواية الاحتلال الإسرائيلي عن فتح ممرات آمنة لعبور السكان والمساعدات.

وفي الأيام الماضية دعا الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى الجنوب حفاظًا على أرواحهم وللابتعاد عن مناطق القتال، ثم بعد ذلك قام باستهداف قوافل النازحين المتوجهين نحو الجنوب، إضافة إلى تعرض جنوب قطاع غزة بالفعل لغارات عنيفة استهدفت المدنيين ومناطق النازحين.



وأكد القدرة أنه لليوم الثالث على التوالي لم يتمكن القطاع الصحي في غزة من إخراج الجرحى إلى مستشفيات مصر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للطرق، مشيرًا إلى تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف سيارات الإسعاف الأمر الذي يحول دون نقل الجرحى للحدود المصرية.