أهالي الأسرى الإسرائيليين قلقون بعد تصريحات عميحاي عن إلقاء قنبلة نووية على غزة

كتبت- سلمى سمير:

نقلت القناة الـ "12 الإسرائيلية "عن أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، قلقهم الحاد بعد تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقال الأهالي إن تصريحات عميحاي تتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير، داعين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتصرف ضد من يسعى للإضرار بالأسرى.



وفي وقت سابق صرح عميحاي إلياهو، أن الحل لإنهاء الوضع في قطاع غزة ينتهي بـ "إلقاء قنبلة نووية على غزة"، معتبرًا أن مسألة الأسرى ستندرج تحت بند أن كل حرب لها ثمن.

من جهته أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير التراث إلياهو عن حضور اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، قائلًا إن تصريحاته منفصلة عن الواقع.

وسارعت حركة حماس، لدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لأخذ تصريح الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة على غزة على محمل الجد واتخاذ ما يلزم لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.



ووصفت حماس تصريحات عميحاي بإلقاء قنبلة نووية على غزة بـ "النازية" مشيرة إلى ممارسة الاحتلال الإسرائيلي لحملة إبادة جماعية على سكان غزة بعد فشله عسكرياً أمام المقاومة الفلسطينية.