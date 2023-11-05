الاحتلال يُعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين خلال عمليات التوغل البري في غزة

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إسرائيلي في معارك الهجوم البري على قطاع غزة ما يرفع عدد الجنود القتلى إلى ٣٠ منذ بداية العملية البرية.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي بجروح خطرة في الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة

وصرحت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس السبت، استهداف 5 جنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة، خلال الاشتباكات المتواجدة في عدة محاور بقطاع غزة.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبنى حالة من الحذر في الإعلان عن خسائره خلال عمليات التوغل البري داخل قطاع غزة، منذ توغل يو م الـ27 من أكتوبر الذي شنت فيه إسرائيل هجومًا بريًا وجويًا وبحريًا تزامنًا مع قطع شبكة الاتصالات والإنترنت، مما صعب الحصول على بيانات حول نجاح الهجوم من عدمه لكن وسائل إعلام أمريكية تحدثت عنها "بي بي سي" ذكرت أن إسرائيل تلقت خسائر فادحة في الجنود والعتاد خلال توغلها.