حماس تدعو المجتمع الدولي لأخذ تصريحات إلياهو على محمل الجد

(مصراوي)

دعت حركة حماس، اليوم الأحد المجتمع الدولي والأمم المتحدة لأخذ تصريح الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة على غزة على محمل الجد واتخاذ ما يلزم لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.



واعتبرت حماس تصريح وزير تراث الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على غزة تعبير عن "نازية الاحتلال" وممارسته الإبادة الجماعية بعد فشله عسكرياً أمام المقاومة.

وفي وقت سابق صرح وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، أن الحل لهذا الصراع ينتهي بـ "إلقاء قنبلة نووية على غزة" قائًلا إن مسألة الأسرى "فالحرب لها أثمان".

وأضاف وزير التراث، أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه، موضحا أنه لا مكان لقطاع غزة ولا ينبغي أن يكون هناك وجود لشمال القطاع.

من جهته أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير التراث إلياهو عن حضور اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، قائلًا إن تصريحاته منفصلة عن الواقع.