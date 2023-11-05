فرنسا تدين عنف المستوطنين اليهود تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية

كتب- محمود عبدالرحمن:

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إنه يجب بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

وأضافت كولونا، أن فرنسا صوتت لصالح قرار وقف إطلاق النار وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في هذا الشأن، موضحة أنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ودعم وصول المساعدات إلى غزة.

وتابعت وزيرة الخارجية الفرنسية، أن هناك مسؤولية جماعية لمحاولة إيقاف هذه الكارثة الإنسانية وإيصال المساعدات بشكل دائم، قائلة: "ندين العنف الذي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية".

وأكملت كاترين كولونا، أن فرنسا ستبذل كل جهد ممكن لتفادي توسع الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي، موضحة أنه من المهم منع توسع الحرب خاصة في لبنان وعلى أي طرف ألا يفكر في دخول الحرب.

وأوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية أن مواجهة الإرهاب يجب أن تتم في إطار القانون الإنساني والمدنيون يجب ألا يدفعوا الثمن، مضيفة أن فرنسا ستعمل على إعادة الأفق السياسي للنزاع وتحقيق الأمن لإسرائيل ودولة للفلسطينيين.