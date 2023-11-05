فرنسا: الوضع الإنساني في غزة مسؤولية جماعية

كتبت- سلمى سمير:

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الأحد، لبذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى اعتماد باريس على قطر في إيصال المساعدات.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي مع نظيرها القطري، إنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ودعم وصول المساعدات إلى غزة.

وحملت وزيرة الخارجية مجلس الأمن مسؤولية الأحداث في قطاع غزة مع عدم التصويت على قرار وقف إطلاق النار، وكانت فرنسا من الدول المصوتة لصالح قرار وقف إطلاق النار.

وأشارت وزيرة الخارجية لكون المسألة في قطاع غزة مسؤولية جماعية على المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك لوقف ما سمتها "كارثة إنسانية".

وأكدت كولونا على الجهود التي ستبذلها فرنسا لمنع اتساع رقعة الحرب والتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي، مدينة الهجمات الأخيرة التي شنها المستوطنون في الضفة الغربية.

وشددت وزيرة الخارجية على خطورة توسع الحرب في لبنان، محذرة من عواقب تدخل أي طرف.