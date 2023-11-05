قطر: الاحتلال يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إننا يؤسفنا أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور.

وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن ردات الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب وأحيانا مخزية، موضحا، أننا بحثنا استمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "أكدنا ضرورة تقديم جميع احتياجات المدنيين بما يشمل الاتصالات والوقود"، مضيفا أن نفاد الوقود بات يهدد بخروج مزيد من مستشفيات القطاع عن الخدمة.

وأكمل، أن الاحتلال الإسرائيلي يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة، قائلا "عازمون على مواصلة جهودنا لإطلاق سراح المدنيين وأن ينعم الأشقاء بغزة بالأمن"، موضحا أن تعامل المجتمع الدولي بمعايير مزدوجة هز ثقة شعوب المنطقة بالمؤسسات الدولية.