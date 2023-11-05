باراك أوباما: لو عادت بي الأيام لمنعت ما يحدث للفلسطينيين في غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن ما فعلته حماس مروع لكن ما يحصل للفلسطينيين في غزة لا يمكن تحمله.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، انه يجب علينا الاعتراف بأننا جميعا متواطئون في هذا النزاع، قائلا "لو عادت بي الأيام لفعلت المزيد لمنع حدوث ذلك".

كان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قال إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان.

وأضاف وزير التراث، أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه، موضحا أنه لا مكان لقطاع غزة ولا ينبغي أن يكون هناك وجود لشمال القطاع.

وتابع إلياهو، أن من يرفع راية حماس لا يجوز له أن يستمر في الحياة على الأرض، مضيفا أننا أطمح أن نعود بعد الحرب إلى إقامة المستوطنات في قطاع غزة.