إيقاف وزير التراث الإسرائيلي بعد تصريحاته بإلقاء قنبلة نووية على غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، وذلك عقب تصريحاته بإلقاء قنبلة نووية على غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن حديث وزير التراث عميحاي إلياهو عن استخدام النووي في قطاع غزة، هي تصريحات منفصلة عن الواقع.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن تصريحات الوزير إلياهو عديمة المسؤولية ومن الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل، مضيفا: "أدين هذه التصريحات التي لا أساس لها وغير المسؤولة".

كان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قال إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان.

وأضاف وزير التراث، أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه، موضحا أنه لا مكان لقطاع غزة ولا ينبغي أن يكون هناك وجود لشمال القطاع.

وتابع إلياهو، أن من يرفع راية حماس لا يجوز له أن يستمر في الحياة على الأرض، مضيفا أننا أطمح أن نعود بعد الحرب إلى إقامة المستوطنات في قطاع غزة.