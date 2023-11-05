حماس: تصريحات إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه إسرائيل

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال المتحدث باسم حماس، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه هذه الحكومة.

وأضاف المتحدث، أن التصريحات النازية لوزير التراث الإسرائيلي نابعة من الدعم الكامل من بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة للعدوان على غزة، موضحا أن هذه التصريحات بإمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومة إسرائيل ضد شعبنا.

كان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قال إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان.

وأضاف وزير التراث، أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه، موضحا أنه لا مكان لقطاع غزة ولا ينبغي أن يكون هناك وجود لشمال القطاع.

وتابع إلياهو، أن من يرفع راية حماس لا يجوز له أن يستمر في الحياة على الأرض، مضيفا أننا أطمح أن نعود بعد الحرب إلى إقامة المستوطنات في قطاع غزة.