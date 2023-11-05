مستشار نتنياهو: أؤكد أننا لا نستهدف المدنيين في قطاع غزة

مصراوي

قال كبير مستشار نتنياهو، إن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك الحق في قصف المستشفيات والمدارس.

وتابع كبير مستشاري نتنياهو لـ سي إن إن:"إذا استخدمت حماس المستشفيات والمدارس لأغراض عسكرية، فلنا الحق لاستهدافها".

وأضاف كبير مستشاري نتنياهو: "قصف مدرسة في جباليا ما زال قيد التحقيق وأؤكد أننا لا نستهدف المدنيين الأبرياء".

وفي وقت سابق السبت، قال السيناتور بيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إنّ قصف الاحتلال الإسرائيلي العشوائي، يقتل آلاف الأبرياء في قطاع غزة.

وتابع السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أن القصف الإسرائيلي يستهدف المستشفيات ومخيمات اللاجئين ويجب أن يتوقف الآن.