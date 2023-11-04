السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: القصف الإسرائيلي يقتل آلاف الأبرياء في غزة



مصراوي

قال السيناتور بيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إنّ قصف الاحتلال الإسرائيلي العشوائي، يقتل آلاف الأبرياء في قطاع غزة.

وتابع السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أن القصف الإسرائيلي يستهدف المستشفيات ومخيمات اللاجئين ويجب أن يتوقف الآن.

وفي وقت سابق مساء السبت، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، بتحديد عدة خطوات لإسرائيل للحد من الخسائر المدنية في حملتها العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، إن الخطوات تتضمن استخدام قنابل أصغر عند استهداف قادة حماس وبنيتها التحتية.

وأضافت نيويورك تايمز نقلا عن المسؤولين الأمريكيين: "قلنا للإسرائيليين إن تقليل الخسائر المدنية ممكن إن أحسنوا استهداف قادة حماس".