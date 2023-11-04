تنديداً بالدعم العسكري لإسرائيل.. تظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن

كتب- محمود الطوخي

خرج آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حاملين الأعلام الفلسطينية تنديدا بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين، في تظاهرة دعت لها عدد من المؤسسات اليسارية والمنظمات اليهودية التقدمية المعادية للحركة الصهيونية والمنظمات المعنية بالمسلمين في أمريكا.

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مظاهرات واشنطن

نأمل فعلاً أن تكون كل هذه المظاهرات مؤثرة على القرار أكثر من تلك التي خرجت وقت غزو العراق . — منتهى الرمحي (@muntaharamahi) November 4, 2023

المظاهرات التي خرجت لانتقاد الدعم العسكري الأمريكي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الدائرة، ضمت نحو 30 ألف مشارك من أكثر من 50 منطقة مختلفة أمام مبنى الكونجرس الأمريكي، بعد استخلاص التصريحات اللازمة من إدارة المتنزهات والجهات المعنية.

مظاهرات كبرى في واشنطن -وفي لندن وباريس وبرلين- مع فلسطين وضد العدوان الهمجي لدولة الاحتلال على غزة الصامدة.

السردية الإسرائلية تتآكل وتفقد مساحات مهمة في الرأي العام في الغرب ..

الإدارة الأمريكية ستكون مضطرة لمراجعة دعمها المطلق للعدوان خشية فقدان الدعم قبيل سنة انتخابية رئاسية. pic.twitter.com/xOkM6n3v1K — zoheir bouamama زهير بوعمامة (@ZoheirBouamama) November 4, 2023

وتزامنت مظاهرة "المسيرة القومية لدعم فلسطين" كما أطلق عليها المنظمون في العاصمة واشنطن، مع تجمعات في 40 منطقة أخرى خرجت جميعها لدعم الجانب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان المستمر على قطاع غزة. سبق وأن خرجت مسيرات عدة في المدن المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من اعتداءات وصفها متظاهرون بعمليات "إبادة جماعية".

عاجل:



مظاهرات حاشده لـ "الجالية اليهودية الأمريكية":



لن نكون طرفاً في هذه المذابح، لن نغادر حتى يدعو الكونجرس إلى وقف إطلاق النار في غزة ..✌️🇵🇸 pic.twitter.com/l3MhwuOX3K — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) October 18, 2023

إذ دشن عدد من المتدينين اليهود تظاهرات عدة داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، تنديدا بما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات في حق الشعب الفلسطيني بزعم "معاداة السامية".