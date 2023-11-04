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BBC

تنديداً بالدعم العسكري لإسرائيل.. تظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن

11:44 م السبت 04 نوفمبر 2023

تظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن

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كتب- محمود الطوخي

خرج آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حاملين الأعلام الفلسطينية تنديدا بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين، في تظاهرة دعت لها عدد من المؤسسات اليسارية والمنظمات اليهودية التقدمية المعادية للحركة الصهيونية والمنظمات المعنية بالمسلمين في أمريكا.

المظاهرات التي خرجت لانتقاد الدعم العسكري الأمريكي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الدائرة، ضمت نحو 30 ألف مشارك من أكثر من 50 منطقة مختلفة أمام مبنى الكونجرس الأمريكي، بعد استخلاص التصريحات اللازمة من إدارة المتنزهات والجهات المعنية.

وتزامنت مظاهرة "المسيرة القومية لدعم فلسطين" كما أطلق عليها المنظمون في العاصمة واشنطن، مع تجمعات في 40 منطقة أخرى خرجت جميعها لدعم الجانب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان المستمر على قطاع غزة. سبق وأن خرجت مسيرات عدة في المدن المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من اعتداءات وصفها متظاهرون بعمليات "إبادة جماعية".

إذ دشن عدد من المتدينين اليهود تظاهرات عدة داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، تنديدا بما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات في حق الشعب الفلسطيني بزعم "معاداة السامية".

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