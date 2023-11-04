قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، إن القصف الصهيوني على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 من أسرى العدو منذ 7 أكتوبر.

وأشار أبو عبيدة إلى أن 23 من جثث الأسرى مفقودة تحت الأنقاض، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون الوصول إليها بسبب العدوان.

وكانت دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس الأول الخميس عن وجود 242 رهينة على الأقل محتجزة لدى حماس في غزة.

كما أكد هاجاري اليوم السبت، ارتفاع إجمالي عدد الجنود والضباط القتلى إلى 345 منذ السابع من أكتوبر.

وكانت يوشيفيد ليفشيتز الأسيرة إسرائيلية التي أفرجت عنها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نهاية أكتوبر الماضي، قالت:"جرى احتجازي في أنفاق تشبه شبكة العنكبوت"، وأكدت خلال حديثها أنه تم قصف موقع احتجازها عدة مرات "وكان ذلك مروعًا".

وكشفت ليفشيتز عن ظروف احتجازها في قطاع غزة المحاصر الذي يشهد قصفًا عنيفًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.