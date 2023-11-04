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BBC

مقابل إطلاق سراح مدنيين.. إعلام عبري: حماس قدمت قائمة بأسماء المحتجزين وطلبت هدنة

09:10 م السبت 04 نوفمبر 2023

يحيى السنوار

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مصراوي

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"،اليوم السبت، عن وسائل إعلام عبرية تصريحات لمصدر أمريكي تفيد بأن حماس قدمت قائمة جزئية بأسماء المحتجزين وطالبت بهدنة 5 أيام مقابل إطلاق سراح المدنيين.

وكان يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دعا ، هيئات الأسرى للانعقاد الدائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيرا للمرحلة القادمة.

فيما قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير في القدس، إن أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر كانت 5200 أسير بينهم 400 طفل و32 أسيرة.

وأكد قدورة في تصريحات صحفية، أن أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تضاعفت منذ 7 أكتوبر ووصلت لنحو 10 آلاف أسير.

يحيى السنوار قائمة المحتجزين الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى نادي الأسير

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