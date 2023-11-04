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BBC

البنتاجون يعلن وصول أسطول حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى الشرق الأوسط

08:55 م السبت 04 نوفمبر 2023

يو إس إس دوايت أيزنهاور

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مصراوي

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، وصول أسطول حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" إلى الشرق الأوسط كجزء من زيادة التمركز الإقليمي.

سبق وأن أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، حاملة الطائرات جيرالد فورد أوائل أكتوبر الماضي، مع اساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة، إلى جانب إيفاد عدد من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات "دلتا" الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت".

كما نقلت فضائية "سي إن إن" عن مصادر أمريكية، قولهم إن الولايات المتحدة قررت إرسال قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، بدأت بالتحرك في اتجاه شرق البحر المتوسط.

يو إس إس دوايت أيزنهاور حاملات الطائرات الشرق الأوسط

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