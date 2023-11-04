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BBC

إعلام عبري: نتنياهو يتردد بقراراته ويفضل مساراً طويلاً لإدراكه أن هناك محاكمات

08:43 م السبت 04 نوفمبر 2023

بنيامين نتنياهو

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مصراوي
قال الصحفي المحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد، اليوم السبت، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتردد في اتخاذ القرارات ويفضل مسار طويل وغير حاسم، وذلك لإدراكه أن هناك محاكمات وتحقيق.
وأكد بن دافيد أنه في مرحلة ما سيوقف الأمريكيون نتنياهو، إذ إن إطالة المعركة مع غزة يعني إطالة في عمره السياسي الذي شارف على النهاية.
وكانت القناة 13 العبرية، قالت أنه في استطلاع رأى جرى، بلغت نسبة المواطنين الذين يؤيدون رحيل نتنياهو 76%، مقابل 18% يدعمون بقاءه في منصبه.
سبق وأن قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن اشتباكات وقعت بين متظاهرين والشرطة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقدس المحتلة.
وكانت أسر الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، نظموا اليوم السبت وقفة احتجاجية تطالب السلطات الإسرائيلية بالعمل على تحريرهم.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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