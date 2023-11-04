إعلام عبري: اشتباكات بين متظاهرين والشرطة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي

مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن اشتباكات وقعت بين متظاهرين والشرطة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقدس المحتلة.

وكانت أسر الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، نظموا اليوم السبت وقفة احتجاجية تطالب السلطات الإسرائيلية بالعمل على تحريرهم

سبق وأن نقلت هيئة البث العبرية أمس الأول الخميس، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس الموافقة على الطلب الأمريكي بشأن هدنة مؤقتة.

وأوضح المصدر أن إسرائيل ستسمح بدخول الوقود لمستشفيات غزة في حال نفاده لكن تحت رقابة.

سبق وأن قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة وهدفنا القضاء على حماس وسنواصل القتال حتى نحقق ذلك، وجنودنا حاصروا غزة بالكامل".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي أمس الأول الخميس، "مقاتلونا يقودون المعركة بروح عالية ومعنويات قوية"

ولفت إلى " نقوم بضرب قوات العدو بنيران قوية من البر والجو".