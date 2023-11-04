أبو عبيدة: أدخلنا قذائف "الياسين" التي استهدفنا بها القوات الصهيونية المتحصنة في البنايات

كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إدخال قذائف الياسين التي استهدفت القوات الصهيونية المتحصنة في البنايات خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أبو عبيدة، أن شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب، موضحا أن العقاب الجماعي الذي ينفذه العدو ضد شعبنا ناتج عن الصدمات التي يتلقاها في الميدان، مضيفا أن مقاتلونا يواصلون التصدي لآليات العدو وتدميرها وقد دمرنا 24 آلية عسكرية في آخر

48 ساعة.

وأكمل المتحدث: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف القوات الغازية ويلتحمون من المسافة صفر مع جنود العدو".

واختتم المتحدث باسم كتائب القسام، أننا نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ، قائلا: "ما نشرناه جزء يسير من بطولات مجاهدينا ضد قوات العدو في الميدان".