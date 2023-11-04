إعلان

BBC

أبو عبيدة: أدخلنا قذائف "الياسين" التي استهدفنا بها القوات الصهيونية المتحصنة في البنايات

07:46 م السبت 04 نوفمبر 2023

أبو عبيدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إدخال قذائف الياسين التي استهدفت القوات الصهيونية المتحصنة في البنايات خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أبو عبيدة، أن شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب، موضحا أن العقاب الجماعي الذي ينفذه العدو ضد شعبنا ناتج عن الصدمات التي يتلقاها في الميدان، مضيفا أن مقاتلونا يواصلون التصدي لآليات العدو وتدميرها وقد دمرنا 24 آلية عسكرية في آخر
48 ساعة.

وأكمل المتحدث: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف القوات الغازية ويلتحمون من المسافة صفر مع جنود العدو".

واختتم المتحدث باسم كتائب القسام، أننا نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ، قائلا: "ما نشرناه جزء يسير من بطولات مجاهدينا ضد قوات العدو في الميدان".

أبو عبيدة قذائف الياسين الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

.. سوسيتيه جنرال يتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 37 جنيها قبل نهاية 2023