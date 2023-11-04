بعد إعلان الاحتلال توفير ممر آمن.. استشهاد اثنين في قصف جنوبي غزة

بعد إعلان الاحتلال توفير ممر آمن.. استشهاد اثنين ف

مصراوي

نقلت قناة"الجزيرة" اليوم السبت، عن مصادر أنباء تفيد بوصول شهيدين وعدد من الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار عقب استهداف مجموعة من المواطنين في رفح جنوبي غزة.

سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم السماح لنزوح سكان شمال غزة عبر الطريق السريع محور صلاح الدين من الساعة 11 إلى 14 بتوقيت جرينتش.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد سقط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة استهداف مدرسة الفاخورة في جباليا.