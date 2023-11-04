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BBC

بعد إعلان الاحتلال توفير ممر آمن.. استشهاد اثنين في قصف جنوبي غزة

07:22 م السبت 04 نوفمبر 2023

بعد إعلان الاحتلال توفير ممر آمن.. استشهاد اثنين ف

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مصراوي

نقلت قناة"الجزيرة" اليوم السبت، عن مصادر أنباء تفيد بوصول شهيدين وعدد من الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار عقب استهداف مجموعة من المواطنين في رفح جنوبي غزة.

سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم السماح لنزوح سكان شمال غزة عبر الطريق السريع محور صلاح الدين من الساعة 11 إلى 14 بتوقيت جرينتش.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد سقط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة استهداف مدرسة الفاخورة في جباليا.

مستشفى أبو يوسف النجار جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة محور صلاح الدين استهداف مدرسة الفاخورة مخيم جباليا

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