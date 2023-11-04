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المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يحاول تغييب كل مقومات الحياة في غزة

07:06 م السبت 04 نوفمبر 2023

قصف غزة

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مصراوي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500 بينهم 3900 طفل و 2509 سيدات.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد 150 من الكوادر الطبية و46 صحفيا وخروج 16 مستشفى عن الخدمة جراء عدوان الاحتلال، موضحا أن جيش الاحتلال دمر 55 مسجدا بشكل كامل وثلاث كنائس في غزة.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال ارتكب مجازر جراء قصفه المنشآت الطبية وآخرها مستشفى النصر، موضحا أن الاحتلال يحاول تغييب كل مقومات الحياة في شمال غزة بقصفه ألواح الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن هناك نية مبيته من جانب الاحتلال تجاه المستشفيات في غزة.

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