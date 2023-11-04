وزير خارجية الأردن: هذه الحرب لن تجلب لإسرائيل الأمان

مصراوي

قال وزير الخارجية الأردني، إن نقاشهم كان شاملا وشفافا وعكس مواقف متباينة، لكنه أكد الحرص على وقف الحرب في غزة .

وتابع وزير الخارجية الأردني في كلمته أمام قمة عمان لبحث تطورات الوضع في غزة: "المواقف أكدت على ضرورة إيصال المساعدات الكافية فورا إلى قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين، كما نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب ونرفض توصيفها دفاعا عن النفس".

وأشار وزير الخارجية الأردني: "هذه الحرب لن تجلب لإسرائيل أمنا ولن تحقق في المنطقة استقرارا، كما أنّ القتل وجرائم الحرب يجب أن تتوقف وتحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي".

وأوضح وزير الخارجية الأردني: "مستمرون في العمل مع الولايات المتحدة وكل الشركاء من أجل أن يعم السلام للجميع، يجب أن يكون هناك سلام عادل ومستدام، مع دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس".