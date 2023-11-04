بلومبيرج: العامل المقيد لزيادة المساعدات لغزة هي قدرة الجهات المعنية على إيصالها

مصراوي

نقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية للأنباء، اليوم السبت، عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله، إن موقف الحكومة الإسرائيلية تغير من رفض دخول المساعدات لغزة إلى زيادتها.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه يمكن إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميا إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار إنساني.

ولفت إلى أن العامل المقيد لزيادة المساعدات إلى غزة هي قدرة الجهات المعنية على إيصالها.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية، قلقة جدا من العنف والتصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتابع بلينكن، في كلمته أمام قمة عمان لبحث تطورات الوضع في غزة: "علينا العمل على تحقيق سلام مستدام وخلق الظروف لسلام وأمن مستدام في المنطقة، كما أنّه لا يمكننا العودة إلى الوضع القائم، ولدينا مسؤولية من أجل إيجاد طريق أفضل في المستقبل".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "جهودنا المشتركة مهمة في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتحدثنا اليوم عن طرق تسهيل وتسريع إيصال المساعدات إلى غزة، كما تحدثنا اليوم عن الحاجة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ونحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

واستكمل وزير الخارجية الأمريكي حديثه: "ناقشنا الجهود من أجل استرجاع المحتجزين وحماية المدنيين الفلسطينيين، وعلى إسرائيل أن تتخذ أي إجراءات ممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لذا يجب أن تسهم الجهود في حماية المدنيين في غزة وإجلاء الأجانب من القطاع، وأيضًا يجب محاسبة المعتدين والعمل من أجل بناء سلام دائم".

وبدء اجتماع يضم وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، لبحث التطورات في غزة، اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمان.