الخارجية الأمريكية: نعمل لحماية المدنيين في فلسطين وتمكين إسرائيل من هزيمة حماس

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنهم اجتمعوا من أجل العمل على تحقيق السلام المستدام في المنطقة .

وتابع وزير الخارجية الأمريكي في كلمته أمام قمة عمان لبحث تطورات الوضع في غزة : "ملتزمون باستخدام نفوذنا لمنع أي طرف من توسيع الصراع في المنطقة إضافة إلى أن شاحنات المساعدات إلى غزة غير كافية، وبحثنا اليوم استدامة وصول المساعدات إلى القطاع".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "تحدثنا عن الحاجة لحماية المدنيين الفلسطينيين وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس، و على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتقليل عدد الضحايا المدنيين".

وأكد بلينكن: "ينبغي أن تكون هناك آلية لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات، وإخراج الأجانب مع تمكين إسرائيل من هزيمة حماس".

وبدء اجتماع يضم وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، لبحث التطورات في غزة، اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمان.