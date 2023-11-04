حماس: الاحتلال الإسرائيلي يتكتم على خسائره في التوغل البري

كتبت- سلمى سمير:

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، عن استهداف المئات من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح خلال عمليات التوغل البري، مشيرًا إلى تكتم جيش الاحتلال على خسائره.

وأفاد حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على استهداف المدنيين في قطاع غزة للتكتم على خسائره الفادحة في ميدان المعركة وعجز قواته أمام المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا على عدم تمكن الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أي مكسب عسكري أو عملياتي خلال توغله البري الأخير في عدة محاور في غزة.

وحمل حمدان الإدارة الأمريكية وتحديدًا الرئيس جو بايدن، مسؤولية التصعيد الخطير في قطاع غزة، مع ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي قرابة الـ1000 مجزرة بحق المدنيين آخرها استهداف سيارات الإسعاف.

وحذر القيادي في حماس من كارثية الوضع في مستشفيات قطاع غزة في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والوقود، داعيًا إلى فتح معبر رفح بشكل كامل مع عدم كفاية المساعدات الإغاثية العابرة عن طريق المعبر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة توقف المولدات الرئيسية في المستشفى الإندونيسي والشفاء واضطرارهم لتشغيل المولدات الفرعية التي تستخدم لتشغيل الخدمات الحيوية مثل غرف العمليات والعناية المركزة منوهًا أن المولدات الفرعية ستتوقف خلال أيام.

ويأتي هذا في الوقت الذي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتعنت في إدخال الوقود إلى قطاع غزة تحت ذريعة استخدامه من قبل المقاومة الفلسطينية في شن هجماتها على الاحتلال الإسرائيلي.