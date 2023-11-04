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BBC

الخارجية التركية تكشف سبب استدعاء سفيرها لدى إسرائيل

03:33 م السبت 04 نوفمبر 2023

وزارة الخارجية التركية

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مصراوي

قالت وزارة الخارجية التركية، إن استدعاء السفير التركي لدى تل أبيب، جاء بعد رفض الجانب الإسرائيلي وقف إطلاق النار ومواصلة استهداف المدنيين.

وأعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن تركيا تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، متابعًا: " لقد محوناه وألقيناه جانبا".

وتابع الرئيس التركي حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء: "المسؤول الأول عن الهجمات ضد غزة، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو شخصيا".

وأوضح الرئيس التركي: "سنضغط من أجل وقف إطلاق النار، خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر".

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